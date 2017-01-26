مصر.. فتح معبر«رفح» استثنائياً لـ3 أيام لسفر الحالات الإنسانية

تواصل ـ وكالات:

تجمع مئات المسافرين، صباح اليوم السبت، في صالة الانتظار في الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، بعد إعلان السلطات المصرية فتح المعبر ‘‘استثنائياً‘‘ في كلا الاتجاهين؛ لسفر الحالات الإنسانية في قطاع غزة وعودة العالقين.

وقال مدير المعبر الفلسطيني هشام عدوان من المعبر: ‘‘إن المعبر سيفتح لمدة 3 أيام متتالية، وأوضح أن السفر سيكون مخصصاً للطلبة، والمرضى، وأصحاب الإقامات والجوازات الأجنبية‘‘.

كانت حافلات المسافرين قد بدأت في اجتياز البوابة الفاصلة بين غزة ومصر، وأكدت هيئة المعابر بغزة أن عدد المُسجلين للسفر يبلغ 16 ألف حالة إنسانية، وفقاً لـ‘‘الأناضول‘‘.

ويربط معبر رفح البري قطاع غزة بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل، منذ يوليو 2013م، حيث تفتحه على فترات لعبور الحالات الإنسانية.