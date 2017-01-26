«سلمان للإغاثة» يوزع 30 ألف سلة غذائية للمتضررين من الجفاف بالصومال

تواصل – واس:

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 30 ألف سلة غذائية على المتضررين من الجفاف في إقليم أرض الصومال، بحضور وزير الأوقاف والشؤون الدينية في الإقليم خليل عبدالله وعدد من المسؤولين في الإقليم.

وأوضح مدير إدارة الإغاثة العاجلة بالمركز فهد العصيمي، أن المساعدات الغذائية تُقدر بنحو 2130 طناً موزعة على 30 ألف سلة غذائية تزن السلة الواحدة 71 كيلوجراماً، وتتكون من: سكر، ودقيق، ورز، وتمر، وزيت، وفاصوليا، مبيناً أنه وفق الآليات المتبعة في المركز لتنفيذ مثل هذه المبادرات الإنسانية سيستفيد منها 180 ألف متضرر.

وأفاد العصيمي، بأنه سيتم توزيع هذه المساعدات على المناطق الأكثر تضرراً من موجة الجفاف، وهي: الساحل، وتوجطير، وماروديجح، وسول، وسناج.