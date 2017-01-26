«عبق الماضي» يثري مهرجان «وادينا تراث وأصالة» بالدواسر (صور)

تواصل ـ سعود الخالد:

انطلقت أمس الجمعة، فعاليات مهرجان: ‘‘وادينا تراث وأصالة‘‘ والذي يقام في قصر الملك عبدالعزيز التاريخي، ويستمر حتى يوم الأربعاء القادم، وتضمن تكريم عدد من أبناء شهداء الواجب، أمسية شعرية، ومسابقات ثقافية، ومسرح الطفل.

بدأ حفل الافتتاح الذي افتتحه محافظ وادي الدواسر أحمد بن دخيل المنيفي، بعرض للخيل والركايب انطلاقاً من مقر المحافظة، مروراً بميادين وشوارع المحافظة حتى مقر المهرجان، وزار المنيفي، خلال جولته في أركان المهرجان، مقر الحرف اليدوية، والأسر المنتجة، والسيارات القديمة، إلى جانب معرض الأمير فيصل بن بندر، عامين في إمارة منطقة الرياض”، وشاهد المحافظ عرضاً لتاريخ المحافظة عبر معرض ‘‘عبق الماضي‘‘.

وتجول المنيفي في المعارض المشاركة والمصاحبة للمهرجان التي شملت عدداً من مشاركات الجهات الحكومية والأهلية والجمعيات الخيرية، استمع خلالها لشرح من المشرفين عليها، بعدها زار ‘‘خيمة خذ فنجال وعلوم رجال‘‘، واستمع لنموذج من حكايات الزمن الماضي التي تقدمها الخيمة للجمهور، وكرَّم أبناء شهداء الواجب، ثم استمع لتعريف عن مسابقة ‘‘كشاتة الوادي‘‘ التي تختص بفنون الكشتات بين شباب المحافظة.

وعبر محافظ وادي الدواسر، في ختام الافتتاح، عن اعتزازه بما شاهده عن كثب من جهود مبذولة للقائمين على المهرجان، مشيداً بتاريخ مقر المهرجان، وتميز عمل وتصميم المهرجان الذي سيخلق روح الاعتزاز والفخر في نفوس أبناء المحافظة في استذكار نتاج الحضارة في ضروب الأنشطة الإنسانية المختلفة من عادات وحرف وملابس ومأكولات وفنون شعبية، التي سجلها أجدادنا وآباؤنا وتناقلته الأجيال من بعدهم.