 اليمن.. لجنة دولية تكشف تفاصيل تورط نجل المخلوع بعمليات غسيل أموال | صحيفة تواصل الالكترونية

اليمن.. لجنة دولية تكشف تفاصيل تورط نجل المخلوع بعمليات غسيل أموال

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اليمن.. لجنة دولية تكشف تفاصيل تورط نجل المخلوع بعمليات غسيل أموال

تواصل – وكالات:

كشف التقرير النهائي للجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن عن تفاصيل مثيرة بشأن غسيل الأموال في البلاد، حيث علم فريق التحقيقات المختص بالشبكات المالية المتعلقة بأشخاص محددين أن خالد علي عبد الله صالح يلعب دورا بارزا في إدارة الأصول المالية نيابة عن والده المخلوع علي عبدالله صالح وشقيقه أحمد المدرجَينْ على قائمة العقوبات.

ورصد الفريق تحويلات مشبوهة لنحو 84 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 2014 و2016 ضمن ست شركات وخمسة بنوك في خمس دول خارج ممارسات إدارة الصناديق العادية من ذوي الثروات الكبيرة، ومن بين الشركات المتهمة شركة “ريدان للاستثمار والمحاسبة” التي استخدمها خالد علي عبد الله صالح – وفقاً لـ”العربية نت”-.

وبالنسبة لنشاطات السوق السوداء المالية المتعلقة بالتسلح على المستوى الإقليمي، أبرز الفريق دور فارس حسن حسن مناع والذي لفت انتباه الفريق خصوصاً بعد تعيينه في منصب وزير للدولة في الحكومة الانقلابية المنشأة في 28 نوفمبر وخصوصا في ضوء علاقاته مع علي عبدالله صالح والحوثيين.

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