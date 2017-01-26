مقابل 20 مليون دولار.. «أوباما» يتعاقد مع دار نشر لكتابة مذكراته

تواصل – وكالات:

ذكرت مصادر إعلامية، أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، تعاقد مع إحدى دور النشر لكتابة مذكراته أثناء فترة توليه منصب الرئاسة وذلك مقابل مبلغ يتخطى الـ20 مليون دولار.

وقالت صحيفة الديلي ميل البريطانية، نقلا عن نائب رئيس إحدى دور النشر الكبرى في الولايات المتحدة، أنه من المنتظر أن تتخطى مبيعات مذكرات “أوباما” نظيراتها لمذكرات الرؤساء السابقين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دخل البيت الأبيض وهو حامل للقب الكاتب صاحب العمل الأكثر مبيعًا، وذلك عندما نشر كتابه “أحلام أبي” في عام 1995م .

ويتوقع المؤرخ الرئاسي الأمريكي “جوليان زيليزر” أن تتخطى مبيعات نسخ مذكرات الرئيس السابق “أوباما” كلا من الرئيسين “بوش” و”كلينتون”.

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق “جورج بوش” قد نشر مذكراته عن فترة رئاسته في كتاب بعنوان “نقاط العنوان”، حاصلا على 7 ملايين دولار مقابل نشرها، في حين حصل الرئيس السابق “بيل كلينتون” على 15 مليون دولار مقابل نشر مذكراته تحت عنوان “حياتي”، وبيع أكثر من 2.6 مليون نسخة من مذكرات “بوش”، في حين تخطت مبيعات مذكرات “كلينتون” 2.2 مليون نسخة.