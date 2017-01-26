 مقابل 20 مليون دولار.. «أوباما» يتعاقد مع دار نشر لكتابة مذكراته | صحيفة تواصل الالكترونية

مقابل 20 مليون دولار.. «أوباما» يتعاقد مع دار نشر لكتابة مذكراته

0
مقابل 20 مليون دولار.. «أوباما» يتعاقد مع دار نشر لكتابة مذكراته

تواصل – وكالات:

ذكرت مصادر إعلامية، أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما،  تعاقد مع إحدى دور النشر لكتابة مذكراته أثناء فترة توليه منصب الرئاسة وذلك مقابل مبلغ يتخطى الـ20 مليون دولار.

وقالت صحيفة الديلي ميل البريطانية، نقلا عن نائب رئيس إحدى دور النشر الكبرى في الولايات المتحدة، أنه من المنتظر أن تتخطى مبيعات مذكرات “أوباما” نظيراتها لمذكرات الرؤساء السابقين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دخل البيت الأبيض وهو حامل للقب الكاتب صاحب العمل الأكثر مبيعًا، وذلك عندما نشر كتابه “أحلام أبي” في عام 1995م .

ويتوقع المؤرخ الرئاسي الأمريكي “جوليان زيليزر” أن تتخطى مبيعات نسخ مذكرات الرئيس السابق “أوباما” كلا من الرئيسين “بوش” و”كلينتون”.

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق “جورج بوش” قد نشر مذكراته عن فترة رئاسته في كتاب بعنوان “نقاط العنوان”، حاصلا على 7 ملايين دولار مقابل نشرها، في حين حصل الرئيس السابق “بيل كلينتون” على 15 مليون دولار مقابل نشر مذكراته تحت عنوان “حياتي”، وبيع أكثر من 2.6 مليون نسخة من مذكرات “بوش”، في حين تخطت مبيعات مذكرات “كلينتون” 2.2 مليون نسخة.

شاهد ايضا

«الصحة»: تسجيل حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» في جدة

«الصحة»: تسجيل حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» في جدة

القبض على مطلوب أمني بحوزته حبوب مخدرة وحشيش في أملج

القبض على مطلوب أمني بحوزته حبوب مخدرة وحشيش في أملج

المعارضة السورية: مباحثات «أستانا» فاشلة والدول الراعية منقسمة

المعارضة السورية: مباحثات «أستانا» فاشلة والدول الراعية منقسمة

الرياض.. وفاة 6 من عائلة واحدة في حادث تصادم على طريق الجنادرية

الرياض.. وفاة 6 من عائلة واحدة في حادث تصادم على طريق الجنادرية

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>