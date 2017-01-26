القبض على مطلوب أمني بحوزته حبوب مخدرة وحشيش في أملج

تواصل- تبوك:

تمكن أفراد الشرطة بمحافظة أملج التابعة لمنطقة تبوك، أمس الجمعة، من الإطاحة بأحد المطلوبين أمنياً؛ وذلك من خلال إحدى نقاط التفتيش التابعة لشرطة المحافظة.

وأوضح مصدر في شرطة محافظة أملج، أنه أثناء قيام الشرطة بعملها الميداني المعتاد تم الاشتباه بمركبة إلا أن قائدها رفض الوقوف لنقطة التفتيش وعند متابعة المركبة من قبل الدورية الأمنية شوهد قائدها يقوم برمي كيس بجانب الطريق وتمت متابعته حتى استيقافه واتضح أنه سعودي يبلغ من العمر 53 عامًا.

وتابع المصدر أنه بتفتيش ما بداخل الكيس وجد ١٠٠٠ ألف حبة تقريبًا يشتبه بأنها من الحبوب المحظورة، وقطع من الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وتم القبض على المتهم واتخاذ كل الإجراءات اللازمة تمهيدًا لتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.