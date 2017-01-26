النفط ينخفض مع التركيز على زيادة الإنتاج الأمريكي

تواصل – وكالات:

انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لتتخلى عن المكاسب التي حققتها في وقت مبكر من الجلسة، في الوقت الذي حول فيه السوق تركيزه صوب زيادات الإنتاج في الولايات المتحدة وبعيدا عن جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وغيرها من المنتجين لتعزيز الأسعار عبر خفض الإمدادات.

وبحلول الساعة 15:43 بتوقيت جرينتش جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت عند 55.56 دولار للبرميل بانخفاض قدره 68 سنتا عن سعر التسوية السابقة، وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة منخفضا 53 سنتا عند 53.25 دولار للبرميل.

وارتفعت الأسعار خلال التداولات الآسيوية لكن النشاط كان محدودا بسبب بدء عطلة السنة القمرية الجديدة في معظم دول المنطقة ومن بينها الصين وسنغافورة.

واتفقت أوبك ومنتجون آخرون من بينهم روسيا على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017 للتخلص من فائض في المعروض دام عامين.

لكن إنتاج النفط الأمريكي يتزايد، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينمو إجمالي إنتاج النفط الأمريكي 320 ألف برميل يوميا في 2017 ليصل إلى 12.8 مليون برميل يوميا في المتوسط، كما أن من المتوقع أن يبدد الإنتاج المحلي المتزايد في الولايات المتحدة أثر تخفيضات عالمية مزمعة في الإنتاج.