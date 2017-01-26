المعارضة السورية: مباحثات «أستانا» فاشلة والدول الراعية منقسمة

تواصل – الرياَض:

قال رئيس وفد المعارضة السورية العميد أسعد الزعبي: إن الظروف لم تكن مهيأة لمشاركة المعارضة في المفاوضات الأخيرة التي جرت في أستانا عاصمة كازخستان.

وأشار “الزعبي” في تصريح لبرنامج الملف الذي يعرض على شاشة قناة المجد، إلى أن جولة أستانا خرجت من دون اتفاقات واضحة كون أن الأطراف المشاركة فضلاً عن الدول الراعية منقسمة ولم تعرف على ماذا اتفقت خلال النقاشات، قائلاً: “ما بني على باطل فهو باطل”.

وكشف “الزعبي” أنه رغم الدعوات لتثبيت وقف إطلاق النار، ورغم مرور نحو شهر على الهدنة المعلنة، إلا أن نظام الأسد والمليشيات الشيعية لم تتوقف عن القصف والهجمات على مناطق المعارضة، مما يعني أنها لا تحترم أية اتفاقات في هذا الإطار.

يشار إلى أن فصائل معارضة سورية قللت من إمكانية نجاح مخرجات جولة المفاوضات التي جرت بين المعارضة ووفد النظام بأستانا، في وقت سابق من هذا الأسبوع.