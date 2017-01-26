 اليمن.. قوات الشرعية تُحاصر الانقلابيين من 3 جهات في المخا (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

اليمن.. قوات الشرعية تُحاصر الانقلابيين من 3 جهات في المخا (فيديو)

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تواصل – متابعات:

أعلن الجيش الوطني في اليمن، الجمعة، سيطرته على المجمع الحكومي وإدارة الأمن في مدينة المخا الاستراتيجية، بعد تضييق الخناق على مليشيا الحوثي والمخلوع صالح ومحاصرتهم من 3 جهات.

وقال الجندي في الجيش الوطني والمقاومة عمر دوبلة: إن قوات الشرعية تتواجد حالياً في منطقة “الصويلح” بعد أن تجاوزت قرى “الخضراء” و”البريلي”، وأن المليشيا محاصرة في المخا من البحر والجنوب والشرق، وأنهم بين خياري الهروب أو الموت داخلها.

وأكّد دوبلة، أن الجيش الوطني والمقاومة لم يأتيا لقتل أحد أو لإراقة الدماء وإنما لتخليص الشعب اليمني من مليشيا الحوثي والانقلابيين وتطهير المدينة بالكامل من الفئة الضالة، بحسب “الإخبارية”.

 

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