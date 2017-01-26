أمريكا.. اعتداء عنصري على مسلمة محجبة بمطار «جون كينيدي»

تواصل – وكالات:

تعرضت امرأة مسلمة، تعمل في إحدى شركات الطيران، إلى اعتداء من قبل رجل في مطار جون كينيدي الدولي، جنوب غرب نيويورك.

وذكرت صحيفة نيويورك ديلي نيوز، اليوم الجمعة، أن “ربيعة خان” المسلمة المحجبة التي تعمل في شركة دلتا للخطوط الجوية، تعرضت إلى اعتداء من قبل “روبن رودس” (57 عاماً) وهو مسافر كان في صالة الانتظار.

وأوضحت الصحيفة نقلاً عن النائب العام في منطقة “كوينس” بنيويورك “ريتشارد برون” أن رودس اقتحم مكتب المرأة المسلمة، وبدأ بمضايقتها، وتوجيه أسئلة لها: “ماذا تفعلين هنا؟ هل أنت نائمة؟ هل تصلين؟”، لافتاً إلى أن المهاجم أمسك بذراعها وحاول إخراجها من المكتب، قبل أن يتدخّل أحد شهود العيان ويمنعه.

وأضاف برون أن المهاجم قال لها: “الآن ترامب موجود، سنتخلص منكم جميعاً، اسألوا ألمانيا، وبلجيكا، وفرنسا، من هم هؤلاء الناس “المسلمون”؟، سترون ماذا سيحل بكم”.

وأشار إلى أن السلطات الأمنية أوقفت المهاجم، بعد توجيه إليه تهمة الاعتداء الفعلي، والاحتجاز القسري، والتهديد، والكراهية، دون أن يوضح العقوبة التي قد يواجهها.