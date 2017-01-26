إحصائية رسمية: مليشيا الحوثي دمّرت 299 مسجدًا و1700 مدرسة

تواصل ـ واس:

أظهرت إحصائية رسمية في اليمن، الأعداد المهولة للمساجد التي فجّرها الحوثيون منذ اجتياحهم للمحافظات اليمنية والمدارس التي اتخذوها ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة.

وقال وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية، خلال لقائه اليوم مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في الرياض: إن مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية فجّرت أكثر من 299 مسجدًا، وألحقت ضرراً بليغاً بـ 24 أخرى، وحوّلت 146 إلى ثكنات عسكرية للقتل والتدمير وتخزين السلاح.

وأكّدت مصادر رسمية يمنية قيام عصابات الحوثي الانقلابية وحليفها المخلوع علي صالح، بتدمير 1700 مدرسة منذ بدء المليشيات حروبها بعدة محافظات في مارس 2015 م.

ونبّه وزير التربية والتعليم عبدالله لملس، إلى أن المدارس التي تزيد عن 2000 مدرسة، والتي تمّ بناؤها خلال الـ 15 عامًا الماضية لتطوير التعليم الأساسي الذي يموّله البنك الدولي وأمريكا والاتحاد الأوروبي دمّرتها الميليشيات في أقل من عامين.

وقال المركز الإعلامي للثورة اليمنية -وهو مركز إعلامي مدني غير حكومي- في تقرير له: إنّ ميليشيا الحوثيي ارتكبت 279 انتهاكًا ضد العملية التعليمية في صنعاء في 2016 فقط، مشيراً إلى أنّ الميليشيا أجبرت الطلاب والمعلمين على دفع مبالغ مالية، منذ يناير الجاري، تحت مسمَّى دعم المجهود الحربي، والبنك المركزي، بعد نقله إلى عدن، فيما توظّفها الميليشيا لقتل اليمنيين.