نوال العيد تروي مناقب الفقيدة «هيا السياري» زوجة «العودة»

تواصل – عبدالرحمن المغيرة:

عددت أستاذ السنة وعلومها بجامعة الأميرة نورة الدكتورة نوال العيد، مناقب هيا السياري – رحمها الله- زوجة الدكتور سلمان العودة، التي انتقلت لرحمة الله تعالى هي وابنها “هشام” بعد تعرضهما لحادث مروري يوم الأربعاء الماضي.

وقالت الدكتورة العيد عبر حسابها على “سناب شات”: “إن السياري التي تكبرها سناً جمعهما حي واحد بمحافظة شقراء إذ كانتا جارتين لبعضهما البعض، وقد تزاملتا بحلقات تحفيظ القرآن الكريم، وكن يذهبنا سويًّا للحلقات عصراً، مشيرة إلى استفادتها من الراحلة – رحمها الله-“.

وأشارت إلى موقف حدث قبل وفاة “السياري”، حيث زارتها قبل وفاتها بأسابيع وسألتها: “ماذا لو رجعت بك الحياة ماذا ستختارين”؟، فكانت إجابة عظيمة من الفقيدة حيث قالت: “لو رجعت بالحياة ما اخترت إلا ما اختاره الله لي”.

وشددت “العيد” على أن ما يميز مجلس هيا السياري – رحمها الله- أنها لم تكن تذكر أحداً بسوء فكانت عفيفة اللسان، كما ميزها الصمت والحكمة وقلة الحديث وكثرة التفكر وعفة اللسان.

وقالت العيد: “رحلت وقد علمت كثيراً من بنات شقراء تجويد وتلاوة القرآن، رحلت والقلوب المحبة تدعو لها، وأبقت أثراً طيباً”.