«تحرير الأحواز» تُفجر أنبوباً للنفط وتُوسّع نِطاق ضرباتها ضد إيران (فيديو)

تواصل ـ قاسم المذحجي:

فجّرت المقاومة الشعبية لتحرير الأحواز، فجر اليوم الجمعة، أحد أنابيب البترول في جزيرة مجنون الواقعة على الحدود الأحوازية العراقية.

‏وأعلنت “المقاومة” في بيان لها حصلت “تواصل” على نسخة منه، أنها وسّعت رقعة ضرباتها للمراكز الاقتصادية الحساسة والحيوية التي تمول المخططات الإيرانية في الأحواز والدول العربية.

‏وقال أحد القيادات الميدانية للمقاومة الشعبية: إنّ هذه العملية تأتي استمراراً للعمليات السابقة لكوادرها في أنحاء مختلفة من الأحواز المحتلة.

وأكد أن هذه العملية ألحقت أضراراً جسيمة بالاقتصاد الإيراني، خاصة أنها استهدفت أحد أنابيب النفط المهمة غرب الأحواز قُرب منطقة شط علي الذي ينقل النفط من آبار النفط الواقعة في جزر مجنون نحو المخزن المركزي الكبير في المنطقة ذاتها، كما أكد عزم المقاومة الاستمرار في ضرب المنشآت الاقتصادية والعسكرية في كل أنحاء الإقليم.