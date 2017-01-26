 الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز يصل الرياض.. وخادم الحرمين في مقدمة مستقبليه | صحيفة تواصل الالكترونية

الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز يصل الرياض.. وخادم الحرمين في مقدمة مستقبليه

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الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز يصل الرياض.. وخادم الحرمين في مقدمة مستقبليه

تواصل – واس:

وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز إلى الرياض اليوم قادماً من خارج المملكة بعد إجازة خاصة.

وكان في استقبال سموه، لدى وصوله مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .

كما كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي، ومساعد قائد قاعدة الملك سلمان الجوية اللواء طيار ركن محمد بن علي العواجي.

وقد وصل في معية سموه، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز .

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