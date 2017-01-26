أمير الرياض: إنشاء محطة للقطار تخدم «الغاط والزلفي والمجمعة»

تواصل – الرياض:

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير الرياض، مشروعات تنموية بـ 250 مليون ريال، وتفقد مشروعات تحت التنفيذ بتكلفة تُقارب 500 مليون ريال، كاشفاً عن إنشاء محطة للقطار تخدم محافظات الغاط والزلفي والمجمعة.

وأكد أمير الرياض، خلال زيارته التفقدية لمحافظة الغاط، وافتتاحه مقرها الجديد، أن إنشاء المشروعات سيتوالى لتحقيق تطلعات أبناء المحافظة.

وتمنى أمير الرياض، عقب رئاسته المجلس البلدي والمحلي بالمحافظة بحضور محافظ الغاط عبدالله السديري، أن يوفق في العمل على تحقيق تطلعات أهالي الغاط، وتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، قائلاً: “وطننا يحتاج إلى كل عمل صالح وبناء وأسأل الله أن يجعل من هذه المسيرة لهذه الدولة المباركة خطى خير وصلاح وثبات وعلو واستقرار”.

وأضاف: “نحن لم نأت إلا بتوجيهات خادم الحرمين، الذي أمننا ونقلنا وصايته وأمانته بإذن المولى إلى بر الأمان، وأسأل الله أن نحقق ما يصبو إليه في سبيل خدمة الوطن والمواطن، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد”.