بالصور.. «تواصل» بمنزل «العودة» وترصد المعزين في وفاة زوجته وابنه

تواصل – بدر السهلي:

تواجدت صحيفة “تواصل”، عصر اليوم الجمعة، في منزل الدكتور سلمان بن فهد العودة بمدينة الرياض، حيث توافد عدد من وجهاء ونخب المجتمع لتعزية “العودة” في وفاة زوجته “هيا السياري” وابنه “هشام”، اللذين انتقلا لرحمة الله تعالى إثر تعرضهما لحادث مروري يوم الأربعاء الماضي.

وتقدم الحضور في العزاء العلامة عبدالرحمن البراك، والشيخ عبدالله المطلق، والأمير عبدالله بن مساعد، ونائب وزير الحرس الوطني عبدالمحسن التويجري، والدكتور عبدالوهاب الطريري، والدكتور عايض القرني، والدكتور محمد النجيمي، والشيخ منصور المالك، ورجل الأعمال محمد الجميح”، وعدد من الشخصيات والنخب وطلبة العلم.

وظهر “العودة” محتسباً صابراً على قضاء الله أثناء استقباله للمعزين في منزله، كما تلقى التعازي عبر هاتفه الجوال الذي لم يهدأ طوال تواجد الصحيفة في مقر العزاء، فيما نقل الزميل بدر السهلي تعازي إدارة ومنسوبي الصحيفة للدكتور “العودة”.