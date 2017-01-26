دراسة: الأطفال المشاة حول المتنزهات أكثر عرضة لحوادث الطرق

تواصل – وكالات:

أظهرت دراسة علمية جديدة اعتمدت على بيانات عن حوادث الطرق بالولايات المتحدة، تم جمعها على مدى 30 عاماً، أن احتمال مقتل المشاة الأطفال حول المتنزهات يزيد مرتين عنه حول المدارس.

وذكر الباحثون في الدراسة التي نشرتها دورية (الوقاية من الإصابة) أن مبادرات حماية الأطفال المشاة تميل إلى التركيز على المدارس، لكن مخاطر حوادث السير حول المتنزهات تستحق اهتماماً أكبر وفقاً لـ”رويترز”.

ووجد الباحثون أن احتمال فقد الحياة على مقربة من المتنزهات يزيد بما بين 1.04 و2.23 مرة عنه في محيط المدارس.

وقال قائد البحث نيك فرنتشاك، وهو مهندس مدني في جامعة كولورادو في دنفر: “الوفيات والإصابات في نظام النقل والمواصلات لدينا خصوصاً بالنسبة إلى الفئات المعرضة للخطر مثل الأطفال والمشاة مسألة مهمة للغاية وقابلة للحل، إلا أننا نتعامل معها على أنها ثمن للقيام بأنشطة وأعمال”.