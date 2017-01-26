 «رويترز»: حقول أرامكو تحوي 15% من الاحتياطي النفطي العالمي | صحيفة تواصل الالكترونية

«رويترز»: حقول أرامكو تحوي 15% من الاحتياطي النفطي العالمي

0
«رويترز»: حقول أرامكو تحوي 15% من الاحتياطي النفطي العالمي

تواصل – وكالات:

قالت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، إن أول مراجعة مستقلة أكدت احتياطيات النفط لدى أرامكو، وذلك قبل الإدراج المزمع لأسهمها في السوق العام المقبل.

ومن المتوقع أن يصبح هذا الإدراج أكبر طرح عام أولي في العالم، ويمثل إحدى ركائز خطة الحكومة لتحقيق التحول في المملكة عبر جذب الاستثمار، وتنويع موارد الاقتصاد، وتقليص اعتماده على النفط وفقاً لـ”رويترز”.

وبناء على احتياطيات تبلغ 265 مليار برميل، فإن حقول أرامكو تحوي بذلك نحو 15 في المائة من الاحتياطيات العالمية المؤكدة.

وكانت أرامكو طلبت من شركتين أمريكيتين متخصصتين في مراجعة احتياطيات النفط تقييم احتياطياتها.

شاهد ايضا

الرياض.. بدء صرف كامل رأس المال والأرباح لمساهمي «شلالة»

الرياض.. بدء صرف كامل رأس المال والأرباح لمساهمي «شلالة»

تراجع الطلب على الذهب بنسبة 20% العام الماضي

تراجع الطلب على الذهب بنسبة 20% العام الماضي

المملكة: تخفيضات «أوبك» لن تؤثر على إمداداتنا النفطية لليابان

المملكة: تخفيضات «أوبك» لن تؤثر على إمداداتنا النفطية لليابان

أسعار النفط ترتفع في آسيا مع انخفاض الدولار

أسعار النفط ترتفع في آسيا مع انخفاض الدولار

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>