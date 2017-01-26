«رويترز»: حقول أرامكو تحوي 15% من الاحتياطي النفطي العالمي

تواصل – وكالات:

قالت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، إن أول مراجعة مستقلة أكدت احتياطيات النفط لدى أرامكو، وذلك قبل الإدراج المزمع لأسهمها في السوق العام المقبل.

ومن المتوقع أن يصبح هذا الإدراج أكبر طرح عام أولي في العالم، ويمثل إحدى ركائز خطة الحكومة لتحقيق التحول في المملكة عبر جذب الاستثمار، وتنويع موارد الاقتصاد، وتقليص اعتماده على النفط وفقاً لـ”رويترز”.

وبناء على احتياطيات تبلغ 265 مليار برميل، فإن حقول أرامكو تحوي بذلك نحو 15 في المائة من الاحتياطيات العالمية المؤكدة.

وكانت أرامكو طلبت من شركتين أمريكيتين متخصصتين في مراجعة احتياطيات النفط تقييم احتياطياتها.