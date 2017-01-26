تعرّف على أضرار اللحوم الحمراء

تواصل – وكالات:

على الرغم من احتواء اللحوم الحمراء على فوائد صحية عديدة متمثلة في الفيتامينات والمعادن المهمة والضرورية، لكن تتزايد التقارير الطبية التي تشير بأصابع الاتهام إلى مخاطر الإفراط في تناولها.

وتحث التوصيات الغذائية الحديثة على التحول نحو الأطعمة النباتية، وتقليل كمية اللحوم وخاصة الحمراء التي يتم تناولها، وتتضمن اللحوم الحمراء البقر والعجول والضأن والغنم.

أضرار اللحوم الحمراء:

السرطان:

تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى وجود ارتباط بين تناول اللحوم المصنّعة وبين الإصابة بالسرطان، وقد بينت أكثر من 800 دراسة أن اللحوم الحمراء والمصنّعة تساهم في زيادة خطر الإصابة بالأورام الخبيثة. ووجدت إحدى الدراسات أن تناول 50 جراماً يومياً من هذه اللحوم يزيد احتمال الإصابة بالسرطان بنسبة 18%.

فشل الكلى:

بحسب الجمعية الأمريكية لأمراض الكلى يزيد استهلاك اللحوم الحمراء خطر الإصابة بالفشل الكلوي بنسبة تتراوح بين 25 و40%، وأنه كلما قل استهلاك هذه النوعية من اللحوم؛ قلت درجة الخطر.

أمراض القلب:

أظهرت دراسة عام 2014 أن تناول 75 غراماً يومياً من اللحوم المصنّعة الحمراء يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب بمعدل مرة ونصف مقارنة بمن يتناولون في المتوسط ما يقل عن 25 غراماً في اليوم. ووجدت أبحاث أن اللحوم الحمراء ترتبط بزيادة الكولسترول الضار والدهون المشبّعة التي تتسبب في تدهور صحة القلب.