أنهى زيارته ووصفها بالناجحة.. وفد «حماس» يلتقي وزير المخابرات المصري

تواصل – وكالات:

أنهى وفد رفيع من حركة حماس، اليوم، زيارة رسمية إلى القاهرة بحث خلالها عدداً من القضايا مع المسؤولين هناك، ووصفت الحركة لقاءاتها بالمثمرة والناجحة، مؤكدةً الاتفاق على استمرار التشاور واللقاءات.

وترأس وفد الحركة نائب رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، وعضوا المكتب الدكتور موسى أبو مرزوق، وروحي مشتهى.

وقالت الحركة في بيان: إنها عقدت سلسلة لقاءات مثمرة مع المسؤولين وعلى رأسهم وزير المخابرات العامة المصرية اللواء خالد فوزي، وتمَّ بحث ملفات سياسية، والعلاقات الثنائية.

وأضافت الحركة: “أنه جرى بحث ملف المصالحة الفلسطينية، وأوضاع قطاع غزة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وما خلَّفه من معاناة شديدة طالت حياة أهلنا في القطاع”.

ووفقاً للبيان، تم التطرق إلى الوضع الأمني على الحدود بين القطاع ومصر، وأكد الوفد على سياسات الحركة الثابتة في علاقاتها مع الدول ومع مصر، على رأسها عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والحرص على الأمن القومي المصري والعربي والأمن المشترك، وفق ما أشار إليه البيان.

وشددت حماس “على حرمة دماء المصريين، وأبناء أمتنا جميعاً عزيزة على شعبنا الفلسطيني وبيَّنت الحركة أن الوفد استمع إلى رؤية مصر التي شرحها الوزير تجاه الملفات كافة التي تم تناولها خلال هذه الزيارة، والتي نأمل أن يكون لهذه الرؤية انعكاساتها الإيجابية على الشعبين المصري والفلسطيني، وعلى القضية الفلسطينية، وأهلنا في قطاع غزة”.

كما جرى الاتفاق مع الوزير على استمرار اللقاءات والتشاور المشترك بشأن التطورات الجارية على صعيد القضية الفلسطينية؛ وخاصةً ما يتعلق بالقدس، والاستيطان، والأسرى، والحصار، ومعاناة شعبنا تحت الاحتلال، في ظل ما تمر به المنطقة من أحداث وتفاعلات.

وعبرَّ رئيس وأعضاء وفد الحركة الزائر عن الشكر الجزيل لوزير المخابرات المصرية ومساعديه؛ على الحفاوة والاهتمام الذي حظي به الوفد، متمنين لمصر الشقيقة الأمن والأمان، وما فيه صالح شعبها الكريم، وموقعها الريادي إقليمياً ودولياً.