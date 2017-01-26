«شمعون» يخترق 11 قطاعاً حكومياً.. و«أبشر» مؤمن

تواصل ـ الرياض:

أكد مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية، عدم تعرض نظام خدمات أبشر لأي اختراقات إلكترونية من فيروس «شمعون – 2»، في وقت أكَّد فيه المدير التنفيذي للاستراتيجية والتواصل بالمركز الوطني للأمن الإلكتروني بالوزارة الدكتور عباد العباد، أن المركز رصد 11 اختراقاً إلكترونياً لقطاعات حكومية.

وقال: إنَّ المركز لا يصرح بأسماء هذه الجهات، وأن كل جهة مسؤولة عن أنظمتها، ومهمة المركز الوطني الحماية العامة للأمن الإلكتروني في المملكة، مضيفاً أنه تمَّ التواصل مع الجهات التي تعرضت للاختراق وجرى تقديم المساعدة اللازمة.

وتسبَّبت هجمات «شمعون – 2»، في تعطل الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية “التسليف”، فيما تردَّدت أنباء عن تضرر مصارف وجهات حكومية عدة؛ ما قد يؤدي لتأخير صرف الرواتب في موعدها المحدد، وعدم استقطاع أقساط القروض الشخصية بحسب ما هو مبرمج لها.

من جهته قدَّر الأكاديمي في تكنولوجيا المعلومات بجدة الدكتور أحمد برناوي خسائر الجهات المتضررة، حكومية وخاصة، بمليار ريال، لافتاً إلى أنَّ بعض الشركات الكبرى قد تتكبد نحو 20 مليون ريال لإعادة تشغيل شبكاتها.

إلى ذلك دعا خبراء إلى الدعوة إلى حلول التخزين السحابي، وتعزيز الأمن الإلكتروني، وتفعيل حلول التعافي من الكوارث الإلكترونية.

وقال أحدهم: إن موجة هجمات «شمعون – 2» الراهنة تستهدف أيضاً شبكات وأنظمة في دول خليجية أخرى، بحسب “عكاظ”.