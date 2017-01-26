 بالفيديو والصور.. إسلام «سابينو» مدرّب حراس نادي الاتحاد في جدة | صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو والصور.. إسلام «سابينو» مدرّب حراس نادي الاتحاد في جدة

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تواصل – سعود الخالد:

أعلن مدرّب حراس فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم، سابينو، اعتناقه الإسلام وذلك في مكتب تعاوني بلاغ للدعوة والإرشاد في محافظة جدة.

وقال بدر السلمي، رئيس قسم الدعوة في جدة: “إسلام مدرّب الحراس سابينو بنادي الاتحاد قبل قليل في مكتب بلاغ للدعوة والإرشاد في المطار القديم”. ونطق مدرب الحراس الشهادتين في جامع بن يماني بحضور عدد من الجماهير.

من جهته، قال الداعية نايف الصحفي على حسابه بموقع “تويتر” إن عاملاً باكستانياً في نادي الاتحاد، كان سببا في إسلام سابينو مدرب الحراس وهو من دله على مكتب الدعوة.

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