دراسة: الخلط بين الأسماء خلل طبيعي

تواصل – وكالات:

عزت دراسة حديثة خلط البعض بين أسماء الأطفال والأصدقاء، إلى تخزين الدماغ أسماء الذين يحبهم المرء في مجلد واحد، وعند استدعاء اسم منهم يحدث خطأ، فيستدعي آخر، مشيرة إلى أن ذلك خلل طبيعي وليس مرتبطاً بالذاكرة السيئة أو الشيخوخة.

وقالت العالمة في مجال العلوم الإدراكية في كلية رولينز في وينتر بارك بفلوريدا الأمريكية سامنثا دفلر: إنَّ الكثيرين يخلطون بين أسماء أطفالهم، أو أسماء أصدقائهم، مستشهدةً بمناداة أمها لها بأحد أسماء إخوتها عندما كانت صغيرة.

وأجرت دفلر بحسب تقرير نشره موقع “npr” استطلاعاً على 1700 رجل وامرأة من فئات عمرية مختلفة؛ بهدف اكتشاف سبب خلط البعض بين أسماء أطفالهم أو أسماء أصدقائهم.

وتوصلت دفلر ـ في الدراسة التي نشرت في مجلة Memory & Cognition ـ إلى أن الخلط في الأسماء أمر شائع، وأنه خلل إدراكي طبيعي، وليس مرتبطاً بالذاكرة السيئة، أو بالشيخوخة، وإنما بكيفية تصنيف الدماغ للأسماء.

وذكرت دفلر: أن الأمر أشبه بوجود مجلدات خاصة لأسماء أفراد العائلة، وأسماء الأصدقاء المخزنة في الدماغ، وعندما يستخدم المرء اسماً خاطئاً؛ فهذا يعني أن الاسم الذي استخدمه كان مخزناً في نفس التصنيف، حيث كان في نفس المجلد، مُضيفةً: أنَّ فئة واحدة كثيرة الخلط بين الأسماء، وهي الأمهات، بشهادة اعتراف أمهات قالت إنها تحدثت إليهم.