 حالة وفاة و 5 إصابات إثر حادث مروع في جدة (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

حالة وفاة و 5 إصابات إثر حادث مروع في جدة (صور)

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حالة وفاة و 5 إصابات إثر حادث مروع في جدة (صور)

تواصل ـ فهد بن حافظ:‬‎

 توفي شخص وأصيب 5 آخرون تفاوتت إصاباتهم من متوسطة إلى خطيرة، إثر حادث مروع، صباح اليوم الجمعة، على طريق الهجرة المتجه من مكة المكرمة إلى إتجاه المدنية المنورة ، مرورًا بمحافظة جدة.

وأوضح متحدث الهلال الأحمر في جدة عبد الله أحمد أبو زيد، أن 4 فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة بحضور القائد الميداني معتز الباشا، باشرت موقع الحادث، حيث تم تقديم العناية الطبية والإسعافية للمصابين ونقل المصابين إلى مستشفيات الجدعاني والملك فهد العام متوسطة وحراء العام بمكة، عازياً أسباب الحادث إلى السرعة الزائدة.

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