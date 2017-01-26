حالة وفاة و 5 إصابات إثر حادث مروع في جدة (صور)

تواصل ـ فهد بن حافظ:‬‎

توفي شخص وأصيب 5 آخرون تفاوتت إصاباتهم من متوسطة إلى خطيرة، إثر حادث مروع، صباح اليوم الجمعة، على طريق الهجرة المتجه من مكة المكرمة إلى إتجاه المدنية المنورة ، مرورًا بمحافظة جدة.