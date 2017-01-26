أحكام إيرانية جائرة بسجن وإعدام 7 أكراد (صور)

تواصل – وكالات:

أصدرت محاكم إيرانية في قضاء أورومية، أمس الخميس، أحكاماً جائرة بحق سبعة من العناصر الكردية بتهمة انتمائهم للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقاتل إلى جانب تنظيمات كردية أخرى ضد النظام الإيراني.

وشملت هذه الأحكام التي صدرت من محكمة الاحتلال الإيراني في قضاء أورومية حكما ًبالأعدام على أحد العناصر من مدينة أشنويه الكردية وأحكام سجن طويلة الأمد بحق ستة مقاومين آخرين.

وذكرت وكالة “روج كورد” بأن المحكوم عليهم جميعاً من قرية “قره سقل” التابعة لمدينة أشنويه وهم:

١- هدایت عبدالله بور – إعدام.

٢- حاصل عزیزي – السجن لمدة 25 عاماً.

٣- محمد ظاهر فرامرزي – السجن لمدة 20 عاماً.

٤ – یعقوب بااکرام وجلال مسروري – السجن لمدة 15 عاماً.

٥ – کمال مسروری وصدّيق بااكرام – السجن على التوالي لمدة 10 و11 عاماً.

وأكدت الوكالة أن اعتقال المغدور بهم جاء انتقاماً من القرية التي تعتبرها السلطات الإيرانية معادية لها وبأن هذه الأحكام الجائرة.