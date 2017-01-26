 مكة.. ضبط عصابة مسلحة سرقت 890 ألف ريال من شركة لتغذية الصرافات | صحيفة تواصل الالكترونية

مكة.. ضبط عصابة مسلحة سرقت 890 ألف ريال من شركة لتغذية الصرافات

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مكة.. ضبط عصابة مسلحة سرقت 890 ألف ريال من شركة لتغذية الصرافات

تواصل – خالد العبدالله:

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من ضبط عصابة مسلحة من 4 أشخاص متهمة بسرقة 895 ألف ريال من إحدى شركات تغذية صرافات البنوك.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أن مركز العمليات الموحد (911) تلقى بلاغاً بتاريخ 1438/4/20 يتضمن تعرض إحدى شركات تغذية صرافات البنوك للسرقة من قبل مجهولين ملثمين أحدهما يحمل مسدساً والآخر رشاشاً.

وأضاف القرشي أن المهاجمين “تمكنا من الاستيلاء على مبلغ (895) ألف ريال، وتم تشكيل فريق عمل بحث وتحرٍّ ميداني لضبط الجناة، حيث تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بالعاصمة المقدسة بعون من الله وتوفيقه وما وفرته الدولة، أعزها الله، من قدرات مهنية وفنية؛ من الوصول إلى تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص متهمين بتلك السرقة.

وأكد متحدث شرطة مكة المكرمة: “أنه تم ضبطهم ومن خلال سماع أقوالهم أفادوا بالقيام بتلك السرقة، والإرشاد عن مكان المبلغ الذي تم سرقته واستعادته، تم إيقافهم لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي؛ تمهيداً لإحالتهم لجهة الاختصاص”.

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