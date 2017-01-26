ذي إيكونوميست: الحجاب يعود لـ«تركيا» وتراث «أتاتورك» إلى زوال

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سلَّطت مجلة بريطانية الضوء على تصاعد ارتداء الحجاب والزي الإسلامي في تركيا، سواء في الأماكن العامة، والمدارس، والمعاهد، والجامعات، وحتى البرلمان.

وقالت مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية: إنه في الوقت الذي تتحرك فيه دول لحظر الحجاب وأغطية الرأس، تتحرك تركيا في الاتجاه المعاكس.

وأشارت إلى أن المرأة في تركيا لديها حرية ارتداء الحجاب في الجامعات منذ 2011م، وفي البرلمان منذ 2013م، وسُمح للشرطيات بتغطية رؤوسهن في أغسطس الماضي، ورفع الحظر عن ارتدائه في نوفمبر الماضي بين الموظفات المدنيات العاملات في القوات المسلحة.

وتحدثت المجلة عن أن التحركات الحالية تتناقض مع ما قام به “كمال أتاتورك” في 1925م عندما أصبح أول رئيس للجمهورية الجديدة، عندما فتح الباب للرجال والنساء لارتداء ما يرتديه الغرب، وفي 1934م سمحت تركيا للنساء بالتصويت وحظرت ارتداء الحجاب.

وذكرت ذي إيكونوميست: أن القيود على الزي الإسلامي شُددت في تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يصل حزب العدالة والتنمية التركي للحكم؛ لتصبح الآن 21 نائبة في البرلمان ترتدي الحجاب.