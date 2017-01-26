«العريفي» يكشف تفاصيل وفاة زوجة وابن «سلمان العودة» (فيديو)

تواصل- سامي الثبيتي:

روى الدكتور محمد العريفي تفاصيل وفاة ابن الدكتور سلمان العودة، وزوجته، وابنة أختها، وإصابة طفلين في حادث سير وقع الليلة الماضية على طريق الرياض شقراء، مؤكداً أنهم كانوا في سيارتين، السيارة الأولى كان فيها الأم وأبناؤها: عبدالرحمن، ولدن، وأيضاً ابنة أختها، وكان يقود السيارة الابن هشام الذي يبلغ من العمر ١٧ عاماً، وقد تُوفي رحمه الله مع أمه وابنة الأخت.

وتابع العريفي: وكان في السيارة الثانية بقية أولادها يسيرون وراءهم، وعندما حصل الحادث اصطدمت السيارة الأولى التي كانت تستقلها الأم بشاحنة ‘‘تريلا‘‘؛ ما أدى إلى هذا المصاب الأليم.

وأكمل العريفي قائلاً: ‘‘تُوفيت الأم، وابنها هشام، وابنة أختها، أما عبدالرحمن ذو التسع سنوات ففي المستشفى وحالته تحتاج إلى دعائكم، و‘‘لدن‘‘ أُصيبت ببعض الكسور في القدمين.

وتابع العريفي، عبر حسابه على برنامج ‘‘سناب شات‘‘، بلا شك أن الموت فجيعة وفزع، زوجة الشيخ سلمان أم البراء من الداعيات، جزاها الله خيراً وأسأل الله أن يرفع درجتها، كانت ذاهبة إلى مدينة شقراء التي تبعد ٢٠٠ كيلو عن مدينة الرياض.