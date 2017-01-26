ولي العهد يُحيِّ بطل العملية الأمنية في جدة: بَيَّضَ الله وجهك

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وجه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف التحية والإشادة لعبدالهادي الأحمدي، بطل مهمة تصفية أوكار الخلية الإرهابية بمحافظة جدة، قائلاً: “حي الله البطل، بَيَّضَ الله وجهك، ووطننا يستاهل الشيء الكثير”.

وأضاف ولي العهد في مكالمة هاتفية: “نفتخر بكم وبكل زملائك الأبطال، ونفتخر بك أنت بالذات، وموفقون بإذن الله وتوفيقه لخدمة الدين والوطن وأمنه الذي هو مسؤولية الجميع، والله يحرسكم ويطول في أعماركم”، وفقاً لـ”عكاظ”.

ومن جانبه، رد البطل عبدالهادي على ولي العهد قائلاً: “إن كل هذا النجاح الذي يتحقق على الأوكار الإرهابية التي تستهدف أمن الوطن ومواطنيه من ثمرات غرسك الكريم، واهتمامك في خدمة أمن هذا البلد الطاهر، ونحن في خدمة الوطن والدين، وأرواحنا فداء لهذا الوطن الغالي، بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وولي ولي العهد، ونحن على العهد وزملائي في خدمة الوطن والدين”.