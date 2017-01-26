بعد حادث زوجة «العودة».. مغردون: أوقفوا «إرهاب الشاحنات» وأنقذوا الأرواح

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

أطلق مغردون وسماً على موقع “تويتر” بعنوان: “إرهاب الشاحنات” تزامناً مع الحادثة المأساوية التي تعرضت لها زوجة الشيخ سلمان العودة وأبناؤه، وتُوفيت على إثرها مع أحد أبنائها، على طريق الفيضة شمال الطائف.

واستعرض المغردون عبر الوسم مقاطع فيديو وصوراً، لمخالفات الشاحنات، مثل: تجاوز السرعة، والانعطاف المفاجئ، فضلاً عن الخسائر في الأرواح والممتلكات الناتجة عن الحوادث، مطالبين بتطبيق أنظمة أكثر صرامة.

وقال سلطان الحدادي عبر الوسم: “تعرضت قبل عشر سنوات لحادث على طريق الجنوب؛ بسبب سائق شاحنة اعترض الطريق أمامي تنومت شهرين وبكل استهتار قال معي تأمين”.

بدوره، اعتبر الدكتور عبدالرحمن الصبيحي أن: “الحوادث القاتلة بسبب الشاحنات ومخالفتها للأنظمة أصبحت ظاهرة، خاصة على الخطوط السريعة، أرواح أزهقت، والسبب تفريط، نعم تفريط”.

من جانبه، قال مشعل العتيبي: “من واقع أعيشه كل أسبوع أروح للرياض وأرجع للأحساء على طريق خريص الشاحنات؛ ما فكرت في أحد يسقط في وجهك وكأنك منت موجود”.

ورأى سلطان العنزي أن: “قائدي الشاحنات غير مؤهلين لقيادة دراجة هوائية، فضلاً عن أن مواصفاتها مخالفة للأنظمة، فكثير منها لا يدخل الإمارات لعدم توفر متطلبات السلامة”.