بعكس الزبدة.. السمن الحيواني يطرد الكوليسترول الضار من الجسم

تواصل ـ وكالات:

أكد أخصائيو التغذية أن تناول الزبدة يزيد الكوليسترول الضار في الدم، بينما يزيد تناول السمن الحيواني الكوليسترول الجيد، الذي يطرد الضار ويقلل نسبته.

وعزا الأخصائيون أفضلية السمن الحيواني للصحة إلى عدة أسباب أهمها: أن تركيبة الدهون الصُّلبة التي يحتويها تمتاز بأنها متوسطة السلسلة، وليست طويلة السلسلة، مثل التي توجد في الزبدة؛ ما يجعل السمن أفضل لصحة القلب والشرايين.

ويساعد السمن على تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي، وتقليل الالتهابات بشكل عام؛ بفضل نوعية الأحماض الدهنية التي يحتويها.

ويناسب السمن من لديهم حساسية ضد اللاكتوز ولا يتحملون الحليب ومنتجاته، على الرغم من أن السمن مشتق من الزبدة، إلا أنه لا يثير الحساسية مثل منتجات الحليب الأخرى.

ويمتاز السمن بدرجة حرارة تبخُّره واحتراقه أعلى من الزبدة بكثير؛ لذلك هو مناسب للطهي الذي يتطلب حرارة عالية وأيضاً لقلي الأطعمة، يُنصح بعمل السمن من زبدة حيوان تم تغذيته على العشب، ولم يتم حقنه بمضادات حيوية أو هرمونات.