بالفيديو.. عائض القرني: المشي والتسبيح يعالجان المرض والحزن

تواصل – سعود الخالد:

دعا الشيخ عائض القرني الناس إلى ممارسة رياضة المشي مع التسبيح يومياً؛ لما فيهما من نفع عظيم على الإنسان في الدنيا والآخرة، موضحاً أنهما يعالجان أمراضاً كثيرة خاصةً القلق، والكآبة، والحزن، والهم، والغم، والضغط، والسكري، والسمنة التي أكد الأطباء أن سببها قلة المشي والحركة.

وحث القرني خلال مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بـ‘‘تويتر‘‘ الناس على تخصيص وقت من ساعات اليوم للمشي والتسبيح، مستشهداً ببعض كلمات العلماء والمشاهير حول استفادتهم من المشي طوال حياتهم.

ووجه بضرورة الاستفادة من القدرة على المشي؛ كونها تعيد الهمَّة والصحة والنشط للإنسان، كما أنها نعمة قد يتعذر على الإنسان ممارستها مع كبر سنه، لافتاً إلى أنه لاحظ غياب السمنة عن سكان إحدى مدن شرق الصين، وحينما سأل عن السبب اكتشف أنها نتيجة مداومة أهلها على ممارسة رياضة المشي.