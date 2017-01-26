علماء أمريكيون يتحدون «ترامب» على تويتر

تواصل ـ وكالات:

تحدى عاملون في أكثر من 12 وكالة حكومية أمريكية، ما يعتبرونها محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف أبحاث التغير المناخي الاتحادية وغيرها من الأبحاث العلمية؛ وذلك بتأسيسهم شبكة حسابات غير رسمية لمؤسساتهم على ‘‘تويتر‘‘.

وانتقى العلماء من هيئات مثل وكالة حماية البيئة، ووكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، وغيرها وسيلة التواصل التي يفضلها ترامب لفتح حسابات لهم، مستعيرين أسماء وشعارات مؤسساتهم للاحتجاج على القيود التي يعتبرونها رقابية، من خلال توفير منصات حرة لمعلومات يقولون: ‘‘إن الإدارة الجديدة تَحُدُّ من إتاحتها‘‘.