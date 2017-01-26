وظائف موسمية في مشروع «تعظيم البلد الحرام» بمكة المكرمة

تواصل ـ واس:

أعلن برنامج «شباب مكة في خدمتك» بمشروع تعظيم البلد الحرام، عن فتح باب التوظيف للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن من خلال أنشطة البرنامج لموسمي رمضان والحج لعام 1438هـ، وذلك من يوم الأحد القادم ولمدة 5 أيام.

ودعا المشروع الشباب الراغبين في شغل الوظائف الموسمية بالتقديم الإلكتروني من خلال موقع برنامج شباب مكة، عبر أيقونة التوظيف (www.shbabmakkah.com).

يُذكر أن برنامج “شباب مكة في خدمتك” بمشروع تعظيم البلد الحرام، خدم أكثر من 9 ملايين حاج ومعتمر، طيلة 12 عاماً، في عدد من الأنشطة المختلفة منها: خدمة الطائفين، وإرشاد التائه، والتوعية بحق الطريق، وخدمة الإسعافات الأولية وغيرها.