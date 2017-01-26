المدينة.. استئصال ورم كبير في الغدة النكافية لمريض بمستشفى أُحد

تواصل – واس:

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى أُحد العام بالمدينة المنورة في استئصال ورم كبير لمريض بالفص العميق للغدة النكافية بنجاح بدون أية مضاعفات.

وأوضحت وزارة الصحة أن صعوبة الحالة وندرتها تعود إلى حجم الورم الكبير الذي وصل لـ ‘‘10×8 سم‘‘، بالإضافة إلى وجوده في الفص العميق للغدة؛ مما عرَّض عصب الوجه للإصابة بالشلل؛ وعلى الفور تقرر إجراء العملية للمريض لتحرير العصب واستخراج الورم.

الجدير بالذكر أن قسم الأنف والأذن بمستشفى أحد الذي يستقبل الحالات المحولة من بعض المناطق؛ نظراً لوجود أطباء لديهم تخصصات فرعية في الأنف والأذن والحنجرة، كما يضم القسم برنامج زراعة القوقعة والمعينات السمعية الأخرى.