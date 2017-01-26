وزير العمل يكشف الفئات المستحِقة للتسجيل في حساب المواطن

تواصل – سعود الخالد:

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي بن ناصر الغفيص: إن كل فرد لديه مسكن مستقل وفواتير خدمات مستقلة يعتبر مستقلاً بذاته، ومستحقاً للبدل في برنامج حساب المواطن.

وتابع الوزير، خلال اللقاء التعريفي للبرنامج الذي عُقد اليوم في الرياض، أن القيادة وجهت بأن يتم تيسير كل طرق التسجيل في برنامج حساب المواطن، وإتاحة التسجيل عبر الأجهزة الذكية، مشيراً إلى أن ٨٤٠ ألف أسرة، ومليوني فرد من مستفيدي الضمان الاجتماعي جاهزون لدخول حساب المواطن تلقائياً.

ونوه الغفيص بأن البرنامج سيكون إضافة للمجتمع، ويلبي احتياجات المواطن، مؤكداً على أن أحقية التسجيل في الحساب تشمل: الأسرة السعودية، والفرد المستقل بسكن خاص، والمرأة المتزوجة من غير سعودي، وحاملي بطاقات التنقل، وكذلك الفرد المستقل، وهو الذكر غير المتزوج أو الأنثى غير المتزوجة، ويشمل ذلك الأعزب أو العزباء، والأرمل أو الأرملة، والمطلق أو المطلقة، والذي يسكن في سكن مستقل عن مسكن رب الأسرة، وليس لديه تابعون أو معالون.

وأشار إلى أنه سيتم رصد كافة التساؤلات الخاصة بالبرنامج عن طريق مركز اتصال يعمل على مدار 18 ساعة يومياً، مؤكداً أن الراتب المتداول للحد الأعلى في برنامج حساب المواطن مجرد مثال، وعند إقرار السياسات النهائية سيتم تحديده.

وأكد وزير العمل أن مبالغ الدعم في برنامج حساب المواطن سيتم تحديثها كل ربع عام تبعا لتغير أسعار الخدمات التي تخضع للأسعار العالمية، وسيكون مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية هو المكلف بالإشراف على البرنامج وتحديد مقدار الاستحقاق المالي الشهري بشكل دوري.

من جانبه قال المهندس ماجد العصيمي المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن تسجيل المواطنين في “حساب المواطن” سيكون متاحاً بدءاً من 4 جمادى الأولى، الموافق 1 فبراير المقبل، مشيراً إلى أن التسجيل مفتوح على مدار 24 ساعة يومياً.

وأكد المهندس العصيمي أهمية استقاء المعلومات عن برنامج حساب المواطن من القنوات الرسمية المعتمدة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن البرنامج سيكون خاضعاً للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك الطبيعي، لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف للدعم، وليعكس التغيرات في أسعار الطاقة، والاحتياجات الأخرى التي قد تترك أعباء إضافية على الأسر.

ويعد برنامج حساب المواطن من أهم الأدوات، لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق “رؤية المملكة العربية السعودية 2030″، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.

ووفقاً لآلية التنفيذ في برنامج حساب المواطن ستتم دراسة ملفات المستفيدين بعد اكتمال التسجيل، وتقرير أهلية الأسر المتقدمة، وسيتم تسجيل جميع المؤهلين لنظام الدعم تلقائياً، وتسديد مبالغ الدعم للمستفيدين نقداً عن طريق التحويل المصرفي، بحيث يتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات التي قد تمس بالمواطن.