دراسة ماليزية: فِطر «عيش الغراب» يمنع الإصابة بـ«الزهايمر»

تواصل ـ وكالات:

أكدت دراسة جديدة أجرتها إحدى الجامعات الماليزية، أن فطر عيش الغراب، يمكن أن يمنع الإصابة بمرض الزهايمر؛ لاحتوائه على مركبات حيوية يمكن أن تلعب دوراً في خفض أو تأخير التنكس العصبي.

وبحسب الدراسة التي نقلتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تشير التقديرات إلى أن 1.‏5 مليون أمريكي مصابون بالزهايمر، ومن المتوقع أن يصاب به 42 مليون حول العالم بحلول عام 2020م.

وعلى الرغم من تقدم العلاج، فإن السيطرة على هذا المرض تظل غير مؤثرة إلى حد كبير، غير أن بحثاً جديداً أظهر أنَّ الخواص الموجودة في بعض الفطريات الصالحة للأكل والطبية، يمكن أن تعزز من نمو الخلايا العصبية في المخ، وتحمي من الإصابة بهذا المرض المرتبط بالتقدم في العمر.

ويمكن للفطر الذي يحتوي على خواص مضادة للالتهابات، أن يستخدم طعاماً وظيفياً لمحاربة ارتفاع ضغط الدم، الذي يسهم في كثير من الأمراض المزمنة المرتبطة بتقدم العمر، حسب الباحثين.