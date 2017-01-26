«Pentax» تطرح كاميرا «KP DSLR» الشهر المُقبل

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة “Pentax”، عن أحدث إصدار لها من كاميرات DSLR المدمجة KP؛ بدعم أفضل للتصوير في الإضاءة المنخفضة، حيث تطرح في الأسواق في 23 فبراير المُقبل بسعر 1099دولاراً في سوق الولايات المتحدة.

وتقدم “KP” مع تصميم مدمج و5 – axis لاستقرار وتثبيت الصورة، مقاوم لتغيرات الطقس، مع دعم أكبر لاستشعار الضوء لتصوير أعلى كفاءة في الإضاءة المنخفضة جداً مع حساسية تصل إلى 819000 ISO.

وتنافس ميزة حساسية الضوء الفائقة في الكاميرا إصدار سوني من كاميرا Alpha A7II S، وإصدارات Fujifilm، وتأتي”KP” مع شاشة بحجم 3 أنشات قابلة للانحناء بشكل عمودي، مع تصميم يخلو من فلاتر AA، وقبضة قابلة للإزالة أو الاستبدال عبر زر مخصص، مع مجموعة أزرار قابلة للتخصيص.

ويدعم تصميم الهيكل الخارجي لـ”KP” مقاومة الماء والغبار، وتغييرات الطقس، مع تصميم مدمج أصغر وأخف وزناً من كاميرا K – 3، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الحجم والوزن الأصغر للكاميرا يأتي مع التضحية بجزء من قدرة البطارية.

ويأتي إصدارة “KP” بقدرة على تصوير 390 لقطة، بينما تميز الإصدار السابق K – 3 التي كانت بقدرة تصل حتى 560 لقطة.

وتتخلف “KP” عن إصدارات سوني وNikon في هذه الفئة من الكاميرات، حيث لا تدعم تصوير 4K، لكن يمكنها أن تدعم تصوير بدقة 1080 بيكسلاً عند 30 إطاراً لكل ثانية في أعلى إعدادات.

ولم تقدم “KP” نسبة أعلى من الإصدار السابق في نقاط التركيز التلقائي، حيث تدعم التركيز التلقائي في 27 نقطة فقط؛ لهذا مازالت لا تنافس إصدارات سوني وOlympus بدون مرآة داخلية في أنظمة التركيز التلقائي، كما تأتي الكاميرا بمنفذ USB 2.0؛ أي أنها مازالت تستخدم المعايير القديمة للمنافذ، كما أنها لا تأتي بمنفذ HDMI؛ لذا سيحتاج المستخدم إلى وحدة لمنافذ خارجية.