إذا كنت تعاني من الأرق ليلاً عليك بهذه النصائح!

تواصل ـ وكالات:

طلب الاختصاصي النفسي، الدكتور مايكل بريوس، من الأشخاص الذين يستيقظون باستمرار منتصف الليل، الاسترخاء وعدم التطلع إلى الساعة، وقال: ‘‘عادة عندما نستيقظ في منتصف الليل تتكون لدينا الرغبة في معرفة الزمن المتبقي قبل الاستيقاظ بشكل نهائي، وهو الشيء الذي يربكنا ويقلقنا، خاصة إذا وجدنا أنه لم يتبقَّ إلا ساعات قليلة‘‘.

وأوضح بريوس، أنه بمجرد الاستيقاظ ترتفع نبضات القلب، التي يجب أن تكون عادية حتى يكون الشخص في حالة تسمح له بالرجوع إلى النوم، مشيراً إلى أن نبضات القلب تختلف من شخص إلى آخر، لكنها عادة تبلغ حوالي 60 نبضة بالدقيقة في ذلك الوقت، بحسب ‘‘سكاي نيوز‘‘.