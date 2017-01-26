عامل صيني قاد دراجته شهراً وفوجئ بأنه في الطريق الخطأ

تواصل – وكالات:

فوجئ عامل صيني بسيط بأنه يسير في الاتجاه الخاطئ، بعد أن قطع بدراجته أكثر من 500 كيلومتر على مدار شهر كامل للذهاب إلى عائلته، فكانت المفاجأة صادمة له عندما أوقفته الشرطة لتخبره بأنه يتجه جنوباً وليس شمالاً.

وكان العامل قد قرَّر قطع المسافة بدراجته لعدم امتلاكه قيمة حجز تذكرة قطار إلى منطقة “تشيتشيهار” شمال شرق البلاد، بحسب صحيفة “بيبلز ديلي”.

وبدأ العامل رحلته من مدينة “ريزهاو” جنوب شرق الصين باتجاه تشيتشيهار، التي تبعد عن نقطة تحركه 1600 كيلومتر، حيث لا يستطيع قراءة اللوحات الإرشادية على الطرق، بل يعتمد فقط على توجيهات المارة.

إلى ذلك قرَّرت الشرطة وبعض المتطوعين شراء تذكرة قطار للرجل؛ حتى يصل إلى عائلته دون مزيد من المعاناة.