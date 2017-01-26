 9 طُرق طبيعية لتبييض الأسنان | صحيفة تواصل الالكترونية

9 طُرق طبيعية لتبييض الأسنان

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9 طُرق طبيعية لتبييض الأسنان

 

تواصل – وكالات:

قدَّم طبيب الأسنان ريتشارد ماركس، مجموعة نصائح لتبييض الأسنان، وذلك من خلال طرق طبيعية، تمثَّلت في الآتي:

1 – صودا الخبز: هو معجون طبيعي للأسنان، حيث ينصح بخلط ربع ملعقة صغيرة منه مع الماء وغسل الأسنان به.

2 – الفراولة: تناول الفراولة لاحتوائها على حمض الماليك المفيد للأسنان.

3 – الماء الدافئ والملح: الملح يساعد على تبييض الأسنان بشكل طبيعي ويقتل الجراثيم.

4 – أكل الأطعمة البيضاء: مثل الدجاج والأرز والأسماك، وتجنُّب الأطعمة مثل العنب البري، والوجبات السريعة، والشمندر “البنجر”.

5 – التفاح: يعتبر من أفضل الأطعمة المفيدة للأسنان، سواء لتبيضها أو لتقويتها.

6 – الماء والحليب: الكالسيوم الموجود في الحليب يقوي مينا الأسنان وعظم الفك، بينما الماء هو مطهر طبيعي.

7 – الجبن: لأنه يحتوي على كمية مهمة جداً من الكالسيوم، الذي يحافظ على الأسنان.

8 – زيت جوز الهند: يزيل البكتيريا وينظف اللثة، ضع ملعقة منه في فمك لمدة 15 دقيقة.

9 – الفحم: هو وسيلة أخرى فعالة للمساعدة على تنظيف وتبييض الأسنان.

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