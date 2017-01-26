«ساما» تنهي مشكلة السيولة وتدرس طلب ترخيص لبنك أجنبي

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أعلن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أحمد الخليفي، انتهاء أزمة تقلص السيولة التي عانت منها البنوك خلال العام الماضي، مؤكداً عدم الحاجة للتدخل.

وقال الخليفي، في مقابلة مع شبكة “بلومبيرج” على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: إن “ساما” تدرس حالياً طلباً للترخيص تقدم به أحد البنوك الإقليمية للعمل في المملكة، مؤكداً امتلاكهم سياسة منفتحة بخصوص طلبات الترخيص من البنوك الأجنبية.

وأوضح الخليفي: أن “ساما” تأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية للبنك، والقيمة المضافة التي يمكن أن يقدمها البنك للقطاع المصرفي لاقتصاد المملكة قبل الترخيص له، مؤكداً في الوقت ذاته أن إدارة البنوك للمخاطر جيدة جداً، لافتاً إلى أنَّ نسبة تعرُّض قطاع البناء أقلّ من 8% من إجمالي القروض.

وكانت “ساما” قد تدخلت العام الماضي لمعالجة نقص السيولة لدى البنوك بإيداع مبالغ مالية لديها في إطار إدارة سياستها النقدية؛ لتحقيق استقرار وكفاية السيولة في النظام المصرفي، حيث حصلت البنوك حينها على أموال في صورة ودائع.