بالصور.. القبض على خلية دولية تُهرب الحبوب المخدرة للمملكة

تواصل – جدة:

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على خلية مكونة من 5 أشخاص من جنسيات مختلفة، قاموا بتهريب 2.3 مليون حبة كبتاجون، وإدخالها إلى أحد المستودعات في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات العقيد عبدالعزيز بن كدسه، أنه توفرت معلومات تفيد بوجود خلية تمتهن عناصرها التنسيق مع أعوانهم بالخارج لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى المملكة وتسلمها بالداخل، حيث تمكنت تلك العناصر من تهريب الكمية إلى محافظة جدة.

وأضاف العقيد كدسه: أن أعمال التحري من قبل فريق عمل أمني ميداني توصلت لتلك الكمية مخزنة بأحد المستودعات بمحافظة جدة، وبمداهمة المستودع تم العثور على حاوية، وتبين أن بداخلها مصنعاً متحركاً لإنتاج قوالب الثلج، وبداخلها صناديق نحاسية مخبأ بها كمية من الحبوب المخدرة بلغت (2.300.000) مليونين وثلاثمائة ألف حبة.

وأفاد بأنه تم ضبط مستقبلي الكمية وهم 5 أشخاص من جنسيات مختلفة، وما زالت المتابعة مستمرة؛ للوصول لأعوان الخلية في خارج المملكة.