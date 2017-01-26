الكويت تتجه لإقرار قانون لتجنيس «البدون»

تواصل – وكالات:

ناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في مجلس الأمة الكويتي “البرلمان”، اليوم الخميس، تعديلات قانوني الجنسية والانتخاب “المواطنة”، وسمحت بتجنيس عدة آلاف من المقيمين في البلاد لفترة طويلة بلا جنسية “البدون”.

وقال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي: إن مناقشة التعديلات ستستكمل، وسيُقر قانون تجنيس 4 آلاف من فئة “البدون” الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن ممثلي القضاء اعتذروا عن عدم حضور الاجتماع، وطالبوا تأجيله بداعي تأخر تقديم الدعوة لهُم، وفقاً لصحف محلية.

و”البدون” في الكويت هم فئة من سكان الدولة، لا تحمل أي جنسية، وكان معظمهم يخدمون في الجيش والشرطة بالبلاد، قبل الغزو العراقي عام 1990، وبلغ تعدادهم قبل 1990 نحو 250 ألفاً، وانخفض العدد إلى النصف تقريباً بعد التحرير في 1991.