الرياض.. الاحتفاء بـ80 متعافياً من المخدرات بعد أدائهم العمرة (صور)

تواصل – واس:

احتفى مجمع الأمل في الرياض، أمس بالمتعافين من إدمان المخدرات البالغ عددهم أكثر من 80 متعافياً، وذلك بعد أدائهم مناسك العمرة، بحضور المدير التنفيذي لمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني، ومساعده للخدمات التأهيلية والتوعية الدكتور عبشان العبشان وأعضاء الفرق العلاجية والتأهيلية.

وأبدى المتعافون ـ منهم متعافون من دول خليجية ـ سعادتهم بهذه الحفاوة والتقدير من إدارة المجمع، معتبرين هذه الحفاوة دعماً لهم في رحلة التعافي والعودة للحياة الطبيعية.

وجاء الاحتفاء بعد أداء المتعافين لمناسك العمرة خلال الأسبوع الماضي التي هدفت إلى دعم المتعافين وتحسين بعض المهارات الاجتماعية والتخفيف من الضغوط النفسية عليهم، وتخللها ممارسة بعض النشاطات الثقافية والترويحية والفكاهية أسهم في تنظيمها وتقديمها المتعافون أنفسهم.

ووجه القحطاني، كلمة حملت رسائل للمتعافين والحضور، أكد فيها أن المجمع والعاملين فيه وُجدوا لخدمة الراغبين في العلاج ومساعدتهم على التعافي، وحث الفرق العلاجية والتأهيلية على المزيد من النشاطات لدعم أنشطة وبرامج التعافي، وتجويد الخدمات المقدمة في منزل منتصف الطريق.

من جهته، ألقى رئيس قسم الإرشاد الديني الشيخ محمد النايل كلمة شدد فيها على أهمية البرامج الدينية المتمثلة في رحلات الحج والعمرة وحلقات التحفيظ، والحرص على المواظبة على الصلوات جنباً إلى جنب مع الأنشطة الترويحية والترفيهية في تعزيز التعافي، ولما لها من الأثر الإيماني الواضح على المتعافين.

بدوره، عبر رئيس قسم الرعاية اللاحقة ومنزل منتصف الطريق الأخصائي أول نفسي فهد العتيبي، في كلمته عن شكره وتقديره لإدارة المجمع على ما يحظى به المتعافون من اهتمام ورعاية ودعم، ومشاركتهم وتفاعلهم في جميع الأنشطة والفعاليات التي تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، داعياً الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين أعمالهم، وأن يجزيهم خير الجزاء.