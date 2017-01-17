الرياض.. بدء صرف كامل رأس المال والأرباح لمساهمي «شلالة»

تواصل – واس:

بدأت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والاستثمار، إجراءات صرف كامل رأس المال والأرباح لجميع المساهمين في مخطط شلالة بالرياض.

وجاءت الأرباح بنسب متفاوتة حسب قيمة السهم وقت المساهمة، فحصل المساهمون بأسهم بقيمة 250 ريالاً على أرباح تعادل 137.06%، ومساهمون بقيمة 350 ريالاً استحقوا أرباحاً بنسبة 69.33%، فيما كانت 48.16% نسبة أرباح المساهمين بقيمة 400 ريال.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم: إنه سيتم إيداع مستحقات المساهمين بشكل مباشر في حساباتهم البنكية، داعيةً المساهمين الذين لم يقوموا بتحديث البيانات وتسليم المستندات الأصلية للمساهمة، للإسراع بمراجعة أقرب فرع للبنك العربي الوطني، بعد أن يتم تعبئة استمارة التحديث من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك، أو الموقع الإلكتروني للجنة.