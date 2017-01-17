الرياض.. مطعم يخصص «أرباح» ٣ أيام مناصفة مع «الأطفال المعوقين» (صور)

تواصل – الرياض:

في بادرة إنسانية خصصت إدارة أحد المطاعم في المملكة أرباح ٣ أيام من فرعها الجديد بالرياض، مناصفة مع جمعية الأطفال المعوقين، ابتداءً من اليوم الخميس.

ولقيت المبادرة استحسان القائمين على جمعية الأطفال المعوقين، الذين حضروا حفل الافتتاح بصحبة الأطفال، وقاموا بقص شريط الافتتاح والاستمتاع بعرض الطهي المقدم لهم، وتسلُّم بعض الهدايا والورود تقديراً وتشجيعاً لهم.

وكانت سلسلة مطاعم “كازاباستا” قد افتتحت، أمس الأربعاء، فرعها الجديد بمجمع المعذر بلازا على طريق التخصصي بمدينة الرياض، حيث تعد إحدى العلامات التجارية المحلية التابعة لشركة الذواقة للأغذية والتي تملك فروعاً عدة في مختلف مدن المملكة.

وأكد القائمون على الشركة أن افتتاح الفرع الجديد سيوفر المزيد من فرص العمل للشباب؛ وذلك امتداداً لأهداف الشركة الرئيسيَّة في مجال التوطين.



