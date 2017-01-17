مكة.. حملة لتركيب حواجز أمامية وخلفية للشاحنات الكبيرة (صور)

تواصل – خالد العبدالله:

أطلقت إدارة مرور العاصمة المقدسة حملة لتركيب حواجز أمامية وخلفية للشاحنات الكبيرة والمقطورات لتقليل الخسائر البشرية والمالية التي تحدث جراء الحوادث المرورية مع السيارات الصغيرة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وأوضح مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد الدكتور باسم البدري أن الحملة تستهدف قائدي وملاك الشاحنات لتوعيتهم بأهمية الالتزام بقرار تركيب الحواجز للشاحنات، مؤكداً أن الحملة تأتي بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ووزارة النقل ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور.

وأضاف البدري: “فرضت هيئة المواصفات على الشاحنات وجود حواجز على جوانبها بهدف منع دخول السيارات الصغيرة تحت الشاحنات عند وقوع الحوادث لا قدر الله، مشيراً إلى أنه تم تكليف عدد من الضباط والأفراد الميدانين لتوزيع البروشورات على سائقي الشاحنات في مواقع الحجز على الطرق والمحاور بالإضافة إلى مداخل مكة المكرمة وفي محطة الفحص الدوري التي تشهد كثافة لهذه الشاحنات وكذلك بمدارس تعليم القيادة”.