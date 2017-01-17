 «التأمينات الاجتماعية»: «ساند» يضمن حقوق المواطن المفصول تعسفياً | صحيفة تواصل الالكترونية

«التأمينات الاجتماعية»: «ساند» يضمن حقوق المواطن المفصول تعسفياً

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«التأمينات الاجتماعية»: «ساند» يضمن حقوق المواطن المفصول تعسفياً

تواصل – الرياض:

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الخميس، أن نظام ‘‘ساند‘‘ يؤمن للمواطن المفصول من عمله تعويضاً عن التعطل، إذا استغنى صاحب العمل عنه لسبب غير عائد للعامل نفسه.

وقال المتحدث الرسمي للمؤسسة عبدالله العبدالجبار: ‘‘يحق للعامل التقديم للحصول على تعويض التعطل عن العمل (ساند) إذا استغنى صاحب العمل عنه لسبب غير عائد للعامل نفسه، أو ترك العمل بموجب المادة 81 من نظام العمل التي تتيح للعامل حق ترك العمل دون إشعار صاحب العمل في حال إخلال صاحب العمل بأي من التزاماته التعاقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل‘‘.

وأضاف العبدالجبار، يمكن للموظف الذي يترك العمل وفق المادة 81 من نظام العمل، أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب الحصول على التعويض، بعد أن يثبت انتهاء علاقة العمل من خلال الهيئات العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بحسب صحيفة ‘‘اليوم‘‘.

وأشار المتحدث الرسمي للمؤسسة، إلى عدم وجود إحصائيات محددة لأعداد المواطنين المفصولين من شركات القطاع الخاص خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مشيراً إلى أن أعداد المستبعدين من التأمينات تتغير بشكل مستمر ويومي.

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