 بنك «التنمية الاجتماعية» يكشف حقيقة اختراق بيانات عملائه | صحيفة تواصل الالكترونية

بنك «التنمية الاجتماعية» يكشف حقيقة اختراق بيانات عملائه

0
بنك «التنمية الاجتماعية» يكشف حقيقة اختراق بيانات عملائه

تواصل – عبدالرحمن المحمادي:

نفى المتحدث الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية، عبدالعزيز الناصر، اليوم الخميس، صحة الأنباء المتداولة عن تعرُّض بيانات عملاء البنك للضرر جراء الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها بعض المؤسسات.

وقال “الناصر” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “لا صحة لما يتم تداوله في بعض الصحف الإلكترونية عن تعرض بيانات عملاء بنك التنمية الاجتماعية للضرر”.

وكان مركز الأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية، أكد أمس الأربعاء، إصابة 9 آلاف حاسب آلي و1800 خادم في 11 جهة حكومية في بالمملكة بفيروس “شمعون2”.

شاهد ايضا

«التأمينات الاجتماعية»: «ساند» يضمن حقوق المواطن المفصول تعسفياً

«التأمينات الاجتماعية»: «ساند» يضمن حقوق المواطن المفصول تعسفياً

«ومضات» حساب جديد لـ«شؤون الحرمين» لنشر الخطب على «تويتر»

«ومضات» حساب جديد لـ«شؤون الحرمين» لنشر الخطب على «تويتر»

إلغاء «أوبريت» مهرجان الجنادرية تضامناً مع مرابطي الحد الجنوبي

إلغاء «أوبريت» مهرجان الجنادرية تضامناً مع مرابطي الحد الجنوبي

مكة.. حظر كافيتريات وعربات البيع المتجول المخالفة (صور)

مكة.. حظر كافيتريات وعربات البيع المتجول المخالفة (صور)

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>