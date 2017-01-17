بنك «التنمية الاجتماعية» يكشف حقيقة اختراق بيانات عملائه

تواصل – عبدالرحمن المحمادي:

نفى المتحدث الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية، عبدالعزيز الناصر، اليوم الخميس، صحة الأنباء المتداولة عن تعرُّض بيانات عملاء البنك للضرر جراء الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها بعض المؤسسات.

وقال “الناصر” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “لا صحة لما يتم تداوله في بعض الصحف الإلكترونية عن تعرض بيانات عملاء بنك التنمية الاجتماعية للضرر”.

وكان مركز الأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية، أكد أمس الأربعاء، إصابة 9 آلاف حاسب آلي و1800 خادم في 11 جهة حكومية في بالمملكة بفيروس “شمعون2”.